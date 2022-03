Ngày 7-3, Công an quận Cẩm Lệ cho biết đã nhận bàn giao, tiếp tục xử lý vụ việc theo thẩm quyền.



Trước đó, sau nhiều ngay trinh sát, khoảng 23 giờ 15 ngày 3-3, Công an phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) bất ngờ ập vào nhà số K37/15 đường Phong Bắc 20, bắt quả tang 10 đối tượng (2 nam, 8 nữ) đang sát phạt trên sới bạc.

Hội "quý bà" sát phạt trắng đêm bị công an bắt quả tang

Tại hiện trường, công an xác định cặp vợ chồng Đ.X.T (SN 1977) và V.T.S (SN 1981, chủ nhà) đã tận dụng nhà của mình, mở sới bạc cho hội "quý bà" gồm: T.T.T (SN 1980), L.T.L (SN 1974), N.T.AT. (SN 1981, cùng trú quận Thanh Khê); N.T.T.L, T.V.T (SN 1980, cùng trú quận Hải Châu); T.T.T.T (SN 1972, trú huyện Hòa Vang), N.T.T.T (SN 1973, trú quận Cẩm Lệ) và L.T.D (SN 1994, trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam).

Phát hiện bị công an đột kích, các đối tượng cuống cuồng bỏ chạy, phi tang chứng cứ nhưng bất thành. Công an phường Hòa Thọ Đông xác định các đối tượng đánh bạc trái phép ăn thua bằng tiền dưới hình thức "binh xập xám", thu giữ trong người các đối tượng hơn 110 triệu đồng.

Công an đồng thời thu giữ 8 xe máy, 11 ĐTDĐ cùng các vật dụng phục vụ đánh bạc. Toàn bộ tang vật, dụng cụ đánh bạc cùng đối tượng có liên quan đã được Công an phường Hòa Thọ Đông bàn giao cho công an quận này xử lý.