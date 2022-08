Sáng 11-8, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Dũng (34 tuổi, ngụ phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi chứa mại dâm.



Lực lượng công an làm việc với các cô gái trong quán massage Đại Hùng 2

Trước đó, tối 9-8, Đội Cảnh sát hình sự - Công an TP Buôn Ma Thuột phối hợp với Công an phường Ea Tam tiến hành kiểm tra Nhà nghỉ, Massage Đại Hùng 2 (đường 30/4, phường Ea Tam) do Nguyễn Văn Dũng làm quản lý.

Tại đây, tổ công tác đã bắt quả tang 4 cô gái đang có hành vi bán dâm, kích dục cho khách.

Bước đầu, đối tượng Dũng khai nhận có 3 người khách đến đặt vấn đề massage kích dục và 1 người đặt vấn đề mua dâm. Lúc này, đối tượng Dũng đã điều 4 cô gái vào 4 phòng để phục vụ khách. Tuy nhiên, khi các cô gái và khách đang "mây mưa" thì bị lực lượng công an ập vào kiểm tra, bắt quả tang.

Đối tượng Dũng cũng khai nhận, khi có khách mua dâm, các cô gái phải đưa lại cho đối tượng Dũng 100.000 đồng.