Ngày 6-3, Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An vẫn đang lấy lời khai hàng chục đối tượng vừa bị công an bắt quả tang khi đang đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

37 đối tượng đánh bạc ở vườn chuối bị bắt tại trận

Trước đó, vào chiều 5-3, Công an huyện Cần Đước nhận được tin báo của người dân về việc xuất hiện một tụ điểm đánh bạc quy mô lớn ở một khu đất trồng chuối tại ấp 3, xã Long Cang.

Công an huyện Cần Đước nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh, đồng thời tiến hành tổ chức vây bắt. Khi công an ập vào, các đối tượng vùng dậy chạy tán loạn nhưng bị các trinh sát khống chế, bắt quả tang.

Tại hiện trường, công an thu giữ 29 điện thoại di động, 22 xe máy và gần 400 triệu đồng tiền mặt từ các đối tượng. Cơ quan công an đã làm việc với 37 đối tượng có liên quan đến vụ đánh bạc này để làm rõ hành vi vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

"Công an huyện đang xác minh, làm rõ vi phạm và vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật" - thông tin từ Công an huyện Cần Đước cho biết.

Tại Cà Mau, một tụ điểm đá gà được tổ chức bên trong bờ tường rào cao hơn 2,5m và có sự cảnh giới từ xa, nhiều đối tượng tham gia tại thị trấn Sông đốc, huyện Trần Văn Thời vừa bị Công an thị trấn Sông đốc bao vây, triệt xóa vào ngày 3-3.

Các đối tượng đá gà ở bờ rào bị bắt giữ

Sau khi đột nhập qua tường rào, lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt quả tang 17 đối tượng đang tham gia đá gà ăn tiền. Hầu hết các đối tượng tham gia đá gà tại tụ điểm trên là người địa phương.

Tính từ cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán 2022, đến nay, Công an thị trấn Sông Đốc đã triệt xóa 38 tụ điểm tệ nạn liên quan đến 222 đối tượng, chủ yếu là đá gà, đánh bài và lắc bầu cua ăn tiền...