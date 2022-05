Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin 2 nữ du khách người Nga bị tài xế taxi cướp tài sản.



Tang vật trong vụ việc

Theo đó, thời điểm xảy ra vụ việc vào khoảng 3 giờ sáng 5-5, tại khu vực góc phố Cấm Chỉ giao Hàng Bông (phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm) có tiếng la hét thất thanh của 2 cô gái trẻ người nước ngoài. Khi một số người dân đến hỏi thăm thì được biết, 2 nữ du khách là người Nga, mới đến Việt Nam được 2 ngày. Theo lời kể của bị hại, trước đó ít phút, 2 nữ du khách này gọi taxi và nhờ cắm sạc pin điện thoại, đồng thời đưa hết đồ lên taxi.

Sau đó, cả 2 du khách xuống xe nói tài xế taxi chờ họ đi đổi 100 USD sang tiền Việt Nam để thanh toán tiền xe. Tuy nhiên, khi hai nữ du khách người Nga vừa xuống xe thì bất ngờ tài xế taxi phóng đi mất dạng.

Người phụ nữ được cho là 1 nữ du khách Nga

Ngay sau đó, người dân đã hỗ trợ 2 cô gái nước ngoài đến trụ sở Công an phường Hàng Bông trình báo. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hàng Bông phối hợp với đội nghiệp vụ Công an quận Hoàn Kiếm nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 11 giờ cùng ngày 5-5, lực lượng chức năng đã bắt giữ được lái xe taxi trên và thu hồi tài sản cho 2 du khách.

Theo thông tin từ Công an phường Hàng Bông, hiện đối tượng lấy điện thoại của hai nữ du khách người Nga đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, lực lượng chức năng thu giữ 2 chiếc điện thoại và đã liên hệ với khách sạn mà 2 nữ du khách lưu trú để làm thủ tục trao trả tài sản.