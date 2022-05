Ngày 25-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Minh Vương (SN 1997; ngụ tỉnh Đồng Tháp) về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Nguyễn Minh Vương

Theo thông tin ban đầu, do không có tiền tiêu xài và để trả nợ nên Vương nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản của người khác. Sáng 17-5, Vương đi xe ôm đến tiệm cầm đồ ở thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới hỏi mua xe máy nhưng mục đính chính là tìm cách chiếm đoạt xe tại tiệm này.

Đến nơi, Vương gặp bà L.T.H (chủ tiệm cầm đồ) vờ hỏi mua xe thì được chỉ một chiếc. Vương đề nghị dẫn xe ra trước cửa tiệm để xem và bà H đồng ý.

Chiếc xe máy bị Vương cướp

Lợi dụng sự mất cảnh giác của bà H., Vương nổ máy chạy đi. Bà H. hô hoán, đồng thời điện thoại báo tin cho Công an thị trấn Mỹ Luông.

Vương chạy được khoảng 3km thì bị Công an thị trấn Mỹ Luông phối hợp cùng người dân đuổi kịp và bắt giữ cùng tang vật vụ cướp xe máy.