Ngày 25-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Trọng Giáp, (SN 1984, ngụ phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Giáp là cổ đông Công ty Cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Phước Điền (Công ty Phước Điền), có trụ sở chính tại phường Dĩ An, TP Dĩ An, Bình Dương.



Cơ quan CSĐT đọc lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Trần Trọng Giáp

Công an đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Hạnh (SN 1968, ngụ phường 1, quận Gò Vấp, TP. HCM; là người làm thuê cho Công ty Phước Điền) và Ngô Thành Trung (SN 1981, ngụ phường 9, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Theo hồ sơ, Trần Trọng Giáp là cổ đông Công ty Phước Điền đã có hành vi gian dối trong việc ký Hợp đồng nguyên tắc thỏa thuận chuyển nhượng đất nền tại dự án Khu dân cư An Hòa Residence và dự án Khu dân cư Hòa Lợi 1.

Thông qua việc ký hợp đồng nêu trên, Giáp giúp sức cho Đặng Văn Chuyền, Giám đốc Công ty Phước Điền, chiếm đoạt của 11 bị hại mua đất nền thuộc hai dự án trên với tổng số tiền hơn 3,46 tỉ đồng.

Đối với Nguyễn Thị Hạnh, Hạnh được Đặng Văn Chuyền bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty. Người này đã giúp sức cho Chuyền chiếm đoạt của 6 bị hại mua đất nền dự án Khu dân cư Hòa Lợi 2 với tổng số tiền hơn 3,17 tỉ đồng. Công an xác định Hạnh không được hưởng lợi từ việc kinh doanh đất nền của dự án nêu trên.

Tương tự, Ngô Thành Trung giúp sức cho Chuyền chiếm đoạt của 10 bị hại mua đất nền của Khu dân cư An Hòa Residence với tổng số tiền hơn 2,62 tỉ đồng. Trung cũng không được hưởng lợi từ việc kinh doanh đất nền của dự án nêu trên.

Trước đó, ngày 5-11-2021, Đặng Văn Chuyền, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty Phước Điền, đã bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương ra Quyết định khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".