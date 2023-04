Ngày 5-4, VKSND TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã phê chuẩn quyết định khởi tố và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Sơn Hà (SN 1996, là giáo viên Trường THCS Xuân Diệu, TP Mỹ Tho) để điều tra về hành vi “Dâm ô” nữ sinh lớp 8, gây xôn xao dư luận.



Trước đó, trên các trang mạng xã hội xuất hiện tin nhắn giữa bị can Hà và một nữ sinh lớp 8 tên A. có "quan hệ trên mức tình cảm". Ngay khi đó, Hiệu trưởng Trường THCS Xuân Diệu có báo cáo và cung cấp thông tin cho báo chí là do em A. tự tạo facebook giả rồi nhắn tin qua lại với Hà nhằm gây mất uy tín cho Hà và nhà trường.

Bị can Nguyễn Sơn Hà

Lập tức, phụ huynh em A. đến trường yêu cầu công an vào cuộc làm rõ. Kết quả là em A. cho biết các tin nhắn "gạ tình" của bị can Hà trên mạng xã hội là của chính Hà chứ không có việc em A. làm giả facebook của bị can Hà.

Tại công an, bị can Hà thừa nhận có nhắn tin "gạ tình" nữ sinh A. với nội dung "quan hệ trên mức tình cảm". Ngoài ra, Hà thừa nhận có nhiều hành vi dâm ô với nữ sinh A. Do "lương tâm cắn rứt" chuyện vu oan em A. nên sau đó Hà đã thú nhận.