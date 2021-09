Ngày 27-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Thanh (SN 1972) và Lê Thị Hạnh (SN 1976); cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Hồng Loan (SN 1988), Trương Quốc Khánh (SN 1986), Trương Thị Cẩm Tú (SN 1981), Phạm Thị Kim Thảo (SN 1976) và Huỳnh Thị Thu Thủy (SN 1974)- cùng ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang - để tiếp tục điều tra về hành vi đánh bạc do Nguyễn Thị Thủy Liên (SN 1966), Dương Văn Hoàng (SN 1959) và Huỳnh Sĩ Nguyên (SN 1979) cầm đầu.



"Bà trùm" số đề Nguyễn Thị Thủy Liên đã bị bắt tạm giam cùng nhiều chứng cứ liên quan

Trước đó, vào ngày 5-6, từ nguồn tin tố giác tội phạm của người dân và chứng cứ thu thập được, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang đồng loạt khám xét nơi ở của 11 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc bằng hình thức số đề do Liên, Hoàng và Nguyên cầm đầu. Qua đó, cơ quan điều tra đã thu được nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến số đề và hơn 5 tỉ đồng tiền mặt.

Dương Văn Hoàng là 1 trong 3 đối tượng cầm đầu đường dây số đề cùng với Liên

Huỳnh Sĩ Nguyên cũng là 1 trong những đối tượng cầm đầu đường dây số đề với tổng số tiền ghi nhận được cho đến thời điểm hiện tại là hơn 2.000 tỉ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nhóm đối tượng này hoạt động hết sức tinh vi, tổ chức đường dây số đề với nhiều tầng trung gian, dàn trải từ thành thị về nông thôn. Các đối tượng có mối quan hệ xã hội chằng chịt, hoạt động phạm pháp với danh nghĩa "núp bóng" doanh nghiệp hoặc thành lập các công ty, cửa hàng nhưng thực tế không hoạt động kinh doanh, mua bán.

Đồng thời, sử dụng các phương tiện công nghệ thông minh để thực hiện hành vi phạm tội và các giao dịch liên quan.

Máy móc, thiết bị tìm thấy tại nhà Liên

Liên quan đường dây số đề này, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Liên, Hoàng, Nguyên và 6 đối tượng khác. Ngoài ra, 8 đối tượng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Liên trang bị nhiều máy móc, thiết bị hiện đại phục vụ cho đường dây lô đề khá chuyên nghiệp

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cũng đã xác định được hàng trăm đối tượng tham gia đường dây cờ bạc này với tổng số tiền hơn 2.000 tỉ đồng. Công an tỉnh An Giang kêu gọi các đối tượng có liên quan đến cơ quan công an đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.