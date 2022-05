Trước đó, ngày 25-4, gia đình cháu D.A. đã gửi đến các cơ quan chức năng tố ông Đoàn Văn Tám, giáo viên chủ nhiệm lớp 5, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Long (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), đã giở trò đồi bại với cháu bé.



Theo trình bày của chị X, mẹ cháu bé, thầy giáo Đoàn Văn Tám đã hiếp dâm cháu bé ngay tại nhà ông này. Sau khi giở trò đồi bại với cháu bé, thầy giáo này còn thực hiện hành vi dâm ô với nhiều học sinh khác trong lớp. Khi biết hậu quả gây ra, thầy Tám có đến từng nhà mỗi học sinh để xin lỗi nhưng chưa nhận hết lỗi của mình gây ra.

Đi kèm đơn tố cáo, chị X. còn gửi kèm theo bản ảnh chụp một bản cam kết viết tay đề ngày 23-4 có chữ ký, ghi rõ họ tên của người được cho là thầy giáo Đoàn Văn Tám.

Bên cạnh đó, còn xuất hiện chữ ký của đại diện một số phụ huynh như chị Th., chị Q., chị K., anh T...

Trong bản cam kết này, người nhận là ông Đoàn Văn Tám "xin nhận lỗi với toàn thể các bậc phụ huynh lớp 5 vì tôi đã có những lỗi đối với học sinh, có những hành động không phù hợp".

Ông này cũng xin hứa không bao giờ mắc phải lỗi lầm này và kính mong các bậc phụ huynh tha thứ.

Khẩn trương tập vào cuộc xác minh, điều tra, căn cứ kết quả điều tra, ngày 29-4, Công an huyện Tiền Hải ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Tám về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" quy định tại khoản 2, điều 142 Bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải phê chuẩn.