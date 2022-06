Ngày 25-6, Công an TP Thủ Đức, TP HCM vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy làm 2 người chết trên địa bàn.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, căn nhà ở hẻm 19, đường Nguyễn Tư Nghiêm, phường Bình Trưng Tây bất ngờ bốc cháy dữ dội. Một số người dân phát hiện hô hoán nhau dập lửa nhưng bất lực.

Hiện trường vụ cháy

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC phối hợp với Công an TP Thủ Đức đến hiện trường triển khai công tác cứu hoả. Khi đám cháy được dập tắt, công an phát hiện 1 người tử vong, 1 người bị thương rất nặng. Nạn nhân bị thương được chở đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Quá trình điều tra, công an xác định 2 nạn nhân là chị em ruột trong gia đình. Điều đáng nói, qua công tác khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện vụ cháy có nhiều điểm bất thường. Đội điều tra tổng hợp Công an TP Thủ Đức đang phối hợp với các đơn vị điều tra làm rõ vụ việc.