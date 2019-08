Chiều 14-8, một lãnh đạo Công an TP Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) cho biết cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Đinh Việt Bắc (SN 1982, ngụ huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng".



"Bắc lợn" bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào sáng ngày 9-8, Đinh Việt Bắc đưa con gái vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình để xử lý vết thương trên trán. Khi vào đây, con gái của Bắc đã được các y, bác sĩ thăm khám, đánh giá mức độ bệnh tật để thực hiện xử lý vết thương cho bé.

Tuy nhiên, cho rằng các y, bác sĩ của viện đã không "nhiệt tình" điều trị cho con gái mình, nên Bắc đã có hành động chửi mắng rồi bất ngờ lao vào đấm đá y, bác sĩ tại đây.

Sự việc sau đó được báo tới Công an TP Ninh Bình. Thế nhưng, khi có mặt công an, người đàn ông này vẫn hùng hổ, bất chấp sự can ngăn của công an và lực lượng bảo vệ bệnh viện, chửi bới, đuổi đánh bác sĩ.

Hình ảnh Đinh Việt Bắc vung tay đánh bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình - Ảnh cắt từ clip

Thậm chí, "Bắc lợn" còn hung hăng chửi bới cả công an phường tới làm nhiệm vụ, có lời nói thô tục và đấm trung tá Phạm Văn Hải, Trưởng Công an phường Nam Thành (TP Ninh Bình), đang làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự.

Trước sự ngang ngược, coi thường pháp luật của "Bắc lợn", Công an TP Ninh Bình đã nhanh chóng vào cuộc làm rõ và tiến hành bắt giữ Đinh Việt Bắc.

Được biết, Đinh Việt Bắc là giang hồ cộm cán ở khu vực Nam Định và Ninh Bình có biệt danh là Bắc "lợn". Đối tượng có tiền án, tiền sự, vừa mãn hạn tù trở về địa phương.