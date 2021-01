Tin từ Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết đơn vị vừa đấu tranh, triệt phá băng nhóm tổ chức đánh bạc, đánh bạc lưu động, tàng trữ vũ khí quân dụng trên địa bàn giáp ranh các huyện thuộc TP Hà Nội và tỉnh Hòa Bình.



Sới bạc này hoạt động của 2 băng nhóm tội phạm do Vũ Ngọc Trung (SN 1981, tức Trung "qúy") có 2 tiền án cầm đầu và băng nhóm thứ 2 do Mai Hồng Hải (SN 1973, tức Hải "lu) có 2 tiền án cầm đầu. Hải "lu" là đối tượng cộm cán, được xem là trùm giang hồ chuyên đòi nợ thuê, bảo kê, đấu thầu đất đai. Đáng chú ý, Hải “lu” từng điều trị nhiều lần tại bệnh viện với chẩn đoán “Tâm thần phân liệt thể Paranoid” (?!)

Mai Hồng Hải tức (Hải 'lu") tại cơ quan công an - Ảnh: HL

Theo công an, qua quá trình trinh sát, Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện hoạt động của tụ điểm đánh bạc trên gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự và là nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến các loại tội phạm khác trên địa bàn. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng do Hải "lu" và Trung "quý" cầm đầu rất tinh vi, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, tiếp cận và truy bắt của công an.

Sới bạc hoạt động lưu động, thường xuyên thay đổi địa điểm giữa các địa bàn giáp ranh thuộc huyện Mỹ Đức (Hà Nội) và huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình). Vị trí dựng lán đánh bạc là những nơi có địa hình hiểm trở, đồi núi, đường vào độc đạo, cạnh sông suối, ao hồ, đồng ruộng… Bố trí rất nhiều người canh gác, cảnh giới nhiều vòng. Các đối tượng sử dụng liên lạc bằng bộ đàm, khi có động tĩnh, người lạ vào là sới bạc tự giải tán.

Ngày 18-12, Phòng Trọng án phối hợp Công an TP Hà Nội, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tiến hành bắt giữ 13 đối tượng gồm: Vũ Ngọc Trung (SN 1981, tức Trung "quý"); Lê Văn Phóng (SN 1976); Đặng Huy Đức (SN 1985); Đặng Văn Long (SN 1982); Phạm Thị Thanh (SN 1979); Nguyễn Hải Âu (SN 1970); Nguyễn Thị Hà (SN 1973) đang thực hiện hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Thu giữ hơn 200 triệu đồng; 8 điện thoại di động; 2 khẩu súng bắn đạn ghém, 4 con dao quắm, 1 búa sắt, 2 xe ôtô cùng nhiều tài liệu, đồ vật khác có liên quan (trong đó có nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng).

Mở rộng điều tra, Phòng Trọng án đã làm rõ hành vi Tổ chức đánh bạc liên quan đến Hải "lu" cùng em rể là Nguyễn Minh Sơn (SN 1986); Lê Ngọc Hà (SN 1980, tức Hà "lì"); Nguyễn Văn Đồng (SN 1991); Lưu Hữu Huy (SN 1982). Đồng thời làm rõ hành vi Tàng trữ vũ khí quân dụng của con trai Hải "lu" là Mai Phong Hào (SN 2000) và Nguyễn Văn Biên (SN 1986). Thu giữ 2 khẩu súng, trong đó có 1 khẩu súng là vũ khí quân dụng.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận sới bạc này hoạt động từ tháng 7-2020 đến khi bị bắt. Để tổ chức sới bạc, Hải "lu", Trung "quý" và Nguyễn Văn Quân (SN 1986, tức Quân "bớp" hiện bỏ trốn) đã câu kết lập với nhau hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc lưu động dưới hình thức sóc đĩa sát phạt nhau bằng tiền gồm nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự.

Các đối tượng tuyển chọn một số đàn em thân tín, phân công nhiệm vụ, trong đó Trung "quý" và Quân "bớp" đứng ra chọn địa điểm tổ chức đánh ở nơi hẻo lánh, ít người qua lại, lối vào độc đạo, địa bàn giáp ranh các tỉnh và thuê người làm nhiệm vụ cảnh giới, dựng lán trại, sóc đĩa, hồ lì… Nhiệm vụ Hải "lu" là điều Hà và Sơn đến sới bạc để giữ trật tự (với số tiền công từ 4 đến 5 triệu đồng/tháng). Đối tượng Đồng làm nhiệm vụ canh gác bảo vệ, cảnh giới, Phong làm nhiệm vụ sóc cái. Đức liên hệ các con bạc hẹn địa điểm để tập kết, sau đó Huy và Đức sử dụng xe ôtô được che rèm kín để đưa khách vào sới bạc. Tiếp đó, các đối tượng sử dụng xe ôtô 12 chỗ đã tháo hết ghế ngồi di chuyển cơ động, chuyên chở đồ vật, công cụ dùng để dựng lán trại, dụng cụ để đánh xóc đĩa (các đối tượng thường chỉ mất 15 đến 20 phút để dựng và bố trí xong lán trại để đánh bạc).

Sới bạc được tổ chức 2 ca/ngày, ca chiều từ 14 giờ đến 16 giờ, ca tối từ 22 giờ đến 24 giờ; mỗi ca thường có từ 30 đến 40 con bạc tham gia. Con bạc đến chơi phải đóng tiền từ 500 ngàn đồng đến 1,5 triệu đồng tùy vào con bạc đánh nhiều tiền hay ít tiền. Tổng số tiền sử dụng lên tới hàng tỉ đồng. Số tiền tổ chức sới bạc thu được hàng tháng Trung "quý", Quân "bớp" và Hải "lu" chia 3.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, tạm giam 8 đối tượng về hành vi Tổ chức đánh bạc gồm: Vũ Ngọc Trung, Mai Hồng Hải, Lê Văn Phóng, Đặng Huy Đức, Lê Ngọc Hà, Nguyễn Minh Sơn, Nguyễn Văn Đồng, Lưu Hữu Huy; khởi tố 4 đối tượng về hành vi Đánh bạc gồm: Đặng Văn Long, Phạm Thị Thanh, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Hải Âu; khởi tố 2 đối tượng về hành vi Tàng trữ vũ khí quân dụng là Mai Phong Hào và Nguyễn Văn Biên.