Chiều nay 7-6, tin từ Công an tỉnh Sơn La cho biết Cơ quan này đã khởi tố bị can, lệnh bắt giam Lò Văn Chiến (Trưởng khoa Dược của Bệnh viện Đa khoa tỉnh này) về tội Nhận hối lộ, quy định tại Khoản 2, Điều 354 Bộ luật Hình sự.



Bị can Lò Văn Chiến nghe cơ quan tố tụng đọc quyết định khởi tố - Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, tháng 9-2020, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La và Công ty Việt Á ký hợp đồng mua bán kit xét nghiệm Covid-19. Tổng giá trị gói thầu là 1,05 tỉ đồng. Trong quá trình hợp tác, ông Lò Văn Chiến đã giao dịch với đại diện Công ty Cổ phần Việt Á và được cho là nhận tiền % hoa hồng theo thỏa thuận.

Trong đại án Việt Á, đến nay, Bộ Công an đã khởi tố hơn 30 bị can về các tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tối 7-6, Bộ Công an đã khởi tố các ông Nguyễn Thanh Long (nguyên Bộ trưởng Y tế), Chu Ngọc Anh (nguyên chủ tịch UBND TP Hà Nội) và Phạm Công Tạc (nguyên thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) sau khi xác định 3 bị can có nhiều sai phạm trong vụ Việt Á.

Theo Bộ Công an, từ tháng 3-2020 cho đến khi khởi tố vụ án, Công ty Việt Á đã cung cấp cho các bệnh viện, CDC và đối tác ở 62/63 tỉnh, thành phố với doanh thu khoảng 4.000 tỉ đồng.Trong quá trình kinh doanh và tiêu thụ kit xét nghiệm, lợi dụng vào tính chất cấp bách về nhu cầu test Covid-19 của các địa phương trên cả nước, sản phẩm kit xét nghiệm thuộc danh mục được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn nên Chủ tịch Công ty Việt Á Phan Quốc Việt đã chủ động cung ứng thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế trước cho các bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố sử dụng.

Cùng với đó, bị can Việt thông đồng với lãnh đạo các đơn vị này hợp thức hồ sơ chỉ định thầu bằng cách Công ty Việt Á sử dụng các pháp nhân trong hệ thống (công ty liên danh, công ty con) lập hồ sơ chào hàng sản phẩm, xác nhận khống các báo giá... để hoàn thiện hồ sơ, ký hợp đồng, thanh quyết toán cho Công ty Việt Á theo giá cao hơn nhiều so với giá thành sản xuất. Đổi lại, Công ty Việt Á chi hoa hồng cho bên mua, có nơi lên tới 20%.

Trong tổng doanh thu từ bán kit xét nghiệm, Phan Quốc Việt khai đã chi hoa hồng cho các đối tác khoảng 800 tỉ đồng, như ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương, 27 tỉ đồng; đối tác phân phối tại Bắc Giang hơn 44 tỉ đồng.