Ngày 20-3, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Bắc, Trưởng phòng LĐ-TB-XH Thị xã Hoàng Mai, để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Trước đó, cơ quan công an nhận được nguồn tin tố cáo ông Nguyễn Văn Bắc có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người khác. Qua quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Bắc để điều tra, sau đó đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam.

Được biết, ông Bắc nguyên là chủ tịch UBND xã Quỳnh Lộc giai đoạn 2010-2014. Từ năm 2015 đến nay, ông này được bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng LĐ-TB-HX Thị xã Hoàng Mai.