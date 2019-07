Bắt vụ vận chuyển 100 bánh heroin trên xế hộp

19/07/2019 19:57

Ngày 19-7, tin từ Công an tỉnh Hoà Bình cho biết công an tỉnh này vừa phối hợp với Cục điều tra tội phạm về ma tuý Bộ Công an (C04) và lực lượng thuộc Bộ tư lệnh Cảnh sát biển bắt quả tang các đối tượng: Vũ Đình Kiên (SN 1994), Trần Mạnh Chung (SN 1989, cùng ngụ huyện Kim Môn, tỉnh Hải Dương); Trần Đức Thành (SN 1989) và Lý A Súa (SN 1992, cùng ngụ huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đang vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn, thu giữ tại chỗ 100 bánh heroin.



1 trong số 4 nghi phạm bị bắt giữ cùng 100 bánh heroin

Theo đó, vào khoảng 6 giờ sáng cùng ngày 19-7 tại khu vực xóm Tiểu Khu, xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, lực lượng chức năng đã phát hiện 4 thanh niên đi trên xe ô tô Hyundai Tuscon mang BKS 34A-247.66 có dấu hiệu khả nghi nên đã ra tín hiệu dừng để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ quả tang 100 bánh heroin giấu trong cốp phía sau xe.

Vụ án liên quan tới đường dây ma túy lớn này đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Thanh Tuấn