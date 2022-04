Chiều 26-4, Công an phường Linh Trung, TP Thủ Đức (TP HCM) cho biết bà Huỳnh Thị Ngọc Thảo (39 tuổi, ngụ phường Linh Trung, TP Thủ Đức) vừa đến trình báo con của mình là em Huỳnh Phan Diệu Thiện (14 tuổi) "mất tích" không rõ nguyên nhân.



Bà Thảo trình báo con gái bà "mất tích" chưa rõ nguyên nhân tại TP Thủ Đức

Theo bà Thảo, tối 19-4, bà đi bán đồ ăn vặt ngoài lề đường Phạm Văn Đồng, phường Linh Trung, TP Thủ Đức. Khi trở về nhà, bà Thảo không thấy em Thiện đâu nên hốt hoảng đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả. Bà Thảo đã đến trụ sở công an trình báo vụ việc.



Bà Thảo cho hay lúc em Thiện mới sinh thì ba em bỏ đi nên hoàn cảnh 2 mẹ con rất khó khăn. Hàng ngày, bà Thảo đưa hàng ra lề đường Phạm Văn Đồng bán kiếm tiền trang trải cuộc sống và lo cho em Thiện ăn học. Tuy nhiên, khi đang học lớp 8 thì em Thiện bất ngờ bỏ học. Dù đã 14 tuổi nhưng em Thiện chưa có giấy tờ tuỳ thân.

"Từ khi cháu mất tích tôi rất lo lắng. Sáng tôi tranh thủ bán hàng ở lề đường Phạm Văn Đồng, chiều ròng rã khắp nơi tìm con nhưng vẫn không thấy. Giờ tôi chỉ biết mong chờ vào sự giúp đỡ của cơ quan công an" - bà Thảo lo lắng.

Theo Công an phường Linh Trung, trước đó, em Thiện từng bỏ nhà đi, khi công an đang tìm kiếm thì em đã trở về nhà. Ngay sau khi nhận được tin báo em Thiện "mất tích" lần 2, lực lượng công an đang ráo riết vào cuộc tìm kiếm.