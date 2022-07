Hãy chấm dứt tình trạng bạo hành trẻ em vì trẻ em là đối tượng được pháp luật bảo vệ nhiều nhất, đồng thời phải đưa ra pháp luật kẻ hành hạ trẻ em để xử thật nặng.



Đó là một trong nhiều ý kiến của bạn đọc gửi đến Báo Người Lao Động liên quan đến việc bé gái D.Y 7 tuổi bị cha dượng là Trần Thanh Tú (ngụ tại xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, Bình Phước) và mẹ ruột là Lầu Y Lầu bạo hành với nhiều vết thương chi chít trên cơ thể.



Bé Y.D bị đánh đập với nhiều vết thương bầm tím trên cơ thể

Bạn đọc Nguyễn Văn Thế viết: "May cho cháu đã gặp người tốt cứu giúp. Hãy xử lý tận gốc những kẻ thủ ác tội bạo hành trẻ em. Thực sự trẻ em vô tội, không có khả năng tự vệ, cần được yêu thương, che chở... Vậy mà vẫn có những người ác độc có thể tra tấn trẻ. Phải xử thật nghiêm".

Bạn đọc Nguyễn Song Giang bức xúc cho rằng trẻ thơ hiếu động, quậy phá chứ nào có tội tình gì mà cha dượng, mẹ ruột hành hạ dã man vậy. "Vô cùng căm giận. Thời gian gần đây nhiều mẹ ghẻ, cha dượng hành hạ con vợ, con chồng dã man gây thương tích trầm trọng, thương vong" - Song Giang lên tiếng.

Trong khi đó, Lành Bình An cho rằng những kẻ làm ác với bé gái 8 tuổi ở TP HCM bị cả xã hội chê cười khinh bỉ, căm thù thì cặp cha dượng, mẹ đẻ này cũng tương tự. Hãy nghiêm trị để làm gương cho xã hội

Bạn đọc Lý Hải Trung cũng đồng tình phải trừng trị kẻ hành hạ trẻ em và cảm ơn người tố giác; bạn đọc Bùi Văn Dũng kêu gọi chấm dứt tình trạng bạo hành trẻ em vì trẻ em là đối tượng được pháp luật bảo vệ nhiều nhất.

Liên quan đến 2 đối tượng bạo hành bé gái 7 tuổi, ngày 29-7, cơ quan Công an Bình Phước ngoài khởi tố, bắt tạm giam cha dượng để điều tra về hành vi trên, công an cũng khởi tố người mẹ và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm rời khỏi nơi cư trú do người này đang mang thai, nuôi con nhỏ.

Cùng ngày, bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cũng đã ký công văn khẩn chỉ đạo các ngành và các địa phương trên địa bàn tăng cường phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ.