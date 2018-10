Bị bắt sau khi khoe trúng số 12 tỉ đồng

15/10/2018 18:49

Chiều 15-10, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, bắt giữ Bùi Thị Cẩm Hồng (SN 1967, ngụ Đồng Nai) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Thông tin ban đầu, chiều 10-10, Hồng điều khiển xe máy BKS 67M3-1569 đến khu vực nhà văn hóa thuộc khu phố Tân Thắng, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An. Tại đây, Hồng phát hiện chị Nguyễn Thị Út (SN 1957, ngụ thị xã Dĩ An) ngồi ghế đá, trên tai có đeo bông tai vàng. Hồng nói dối với chị Út rằng mình vừa trúng số 6 tờ đặc biệt trị giá 12 tỉ đồng. Nghe vậy, chị Út than thở rằng mình đang thiếu nợ 100 triệu đồng.

Hồng hứa hẹn sẽ cho chị Út 500 triệu đồng để trả nợ nhưng chị Út phải đưa trước cho Hồng 5 triệu đồng để cúng Phật Quan Âm.

Hồng chở chị Út đến một ngôi miếu cúng vái. Tại đây, Hồng nói chị Út đưa 5 triệu đồng nhưng Út chỉ còn 1,5 triệu đồng. Hồng yêu cầu chị Út bán đôi bông tai để đưa đủ tiền rồi chở Út đến tiệm vàng Kim Thành bán vàng.



Sau khi biết mình bị lừa chị Út tố cáo sự việc đến công an.

T. Ly