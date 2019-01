Bị bắt vì lên mạng khởi nghiệp... bán pháo nổ

16/01/2019 11:25

Đến sáng 15-1, Công an huyện Cư M’gar, Đắk Lắk đã bàn giao đối tượng Dĩ cùng 4kg thuốc nổ cho Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục xử lý theo quy định.

Trước đó, đêm 14-1, từ tin báo của người dân có một chiếc xe taxi đang chở một người khách lưu thông trên tỉnh lộ 8 hướng TP.Buôn Ma Thuột đi huyện Cư M’gar có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Khi xe qua địa bàn xã Cư Suê, tổ công tác của Công an huyện ra tín hiệu dừng kiểm tra và phát hiện trong túi hành lý của người khách có đựng số lượng lớn chất bột màu đen.

Người khách khai tên Nguyễn Cao Dĩ và chất bột trong túi là thuốc nổ với trọng lượng 4kg.

Trước đó, Dĩ lên mạng mạng Youtube học cách chế tạo thuốc nổ. Sau đó lên Facebook đặt mua về 4 kg KClO3 và 1 kg lưu huỳnh về trộn với than củi tự đốt và chế thành công thuốc nổ để làm pháo nổ trong dịp Tết. Ngoài ra, Dĩ còn đăng tải lên Facebook cá nhân để bán kiếm lời.

Cơ quan Công an kiểm tra đối tượng Dĩ cùng tang vật

Với hành vi của mình, Nguyễn Cao Dĩ đã bị Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định tạm giữ hình sự theo điều 305 Bộ Luật hình sự và Dĩ phải đối mặt với mức án từ 1 năm đến 5 năm tù giam…



Từ thực tế trong những năm qua, rất nhiều người đã tử vong hay bị thương do thuốc nổ phát nổ khi đang chế tạo, nhất là vào dịp Tết. Qua những vụ việc này, rất mong mọi người cần lưu tâm không nên chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán thuốc nổ để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.





Theo Quốc Dũng (Báo Công an TP HCM)