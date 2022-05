Sáng 16-5, thông tin từ Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cho biết đã bắt và bàn giao nghi phạm giết vợ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Người thân tổ chức tang lễ cho bà N.

Theo thông tin ban đầu, tối 14-5, Nguyễn Tấn Phúc (36 tuổi; ngụ xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc )đã đến nhà bà N.T.H.N (35 tuổi; ngụ xã Phước Vĩnh Tây) để quậy phá. Sau đó, bà N. đã bị Phúc dùng dao đâm chết. Ngay trong đêm, Phúc đã bị công an bắt giữ trong tình trạng say rượu.

Bà N. bị chồng đâm chết, bỏ lại 5 con nhỏ bơ vơ

Theo Công an huyện Cần Giuộc, bà N. hiện có 5 con còn nhỏ, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Ngoài ra, nạn nhân và Phúc là vợ chồng nhưng đang trong thời gian ly thân, 2 người có 2 con chung.