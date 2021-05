Ngày 2-5, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Tuấn Thanh (tự Thanh râu, SN 1998) và Trần Hải Nam (SN 2003; cùng ngụ xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra làm rõ do có liên quan vụ án mạng xảy ra tại địa phương. Nạn nhân là N.V.K (SN 2002; ngụ xã An Hòa, huyện Châu Thành).



Hiện trường vụ án mạng

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào 20 giờ ngày 30-4, K. đến quán nhậu Q.H tại xã Bình Hòa cùng nhóm bạn để tổ chức tiệc sinh nhật cho mình. Một lúc sau, Thanh cùng nhóm bạn cũng đến đây uống bia. Lúc này, do các bên nói chuyện lớn tiếng và có chửi thề nên dẫn đến xô xát nhau nhưng được mọi người can ngăn.

Nguyễn Tuấn Thanh tại Cơ quan CSĐT

Trần Hải Nam cũng đang bị tạm giữ hình sự vì có liên quan vụ án mạng

Không chịu thua, Thanh gọi điện rủ thêm Hồ Phước Đại (SN 2005), Nguyễn Phi Phàm (SN 2002), Huỳnh Tiến Khoa (SN 2006), Trịnh Minh Chiến (SN 2003) và Nam (cùng ngụ xã Bình Hòa, huyện Châu Thành) hỗ trợ Thanh đánh nhau với nhóm của K. nên cả nhóm đồng ý nên mang theo hung khí trở lại quán. Tại đây, khi phát hiện K. ngồi một mình, nhóm của Thanh xông tới đến đánh và đâm nhiều nhát làm thanh niên này ngã quỵ xuống đất, dẫn đến tử vong chết trên đường đi cấp cứu.