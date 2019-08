Ngày 2-8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đang tạm giam Trần Văn Nghiêm (SN 1996; ngụ huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang), Phạm Văn Thành (SN 2002; ngụ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang), Lương Hoàng Nhân (tự Tý, SN 1993), Trần Minh Thuận (SN 1999) và Phạm Văn Kết (SN 2001, cùng ngụ TP Rach Giá, tỉnh Kiên Giang) để tiếp tục điều tra và đề nghị truy tố về tội "Giết người". Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Thuấn (SN 1987; ngụ xã Tân Dương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương).



Nhân (bìa trái) cùng 4 người bạn tại Cơ quan CSĐT. Ảnh: Hiền Đệ

Theo kết quả điều tra, vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 20-5, Nghiêm và bạn gái tên Nguyễn Thị Diễm Hương ngồi nhậu ở quán vỉa hè trên đường Nguyễn Trung Trực (thuộc phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá) cùng với Kết và 4 người bạn khác. Cũng tại đây, Thuấn ngồi nhậu với 3 người bạn ở bàn kề bên với bàn của nhóm Nghiêm. Trong lúc nhậu, giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Thuấn nhìn sang thấy 1 người bạn của Nghiêm tên Hoài có xăm trổ nên buông lời mỉa mai: "Ê! Thằng xăm mình kìa. Mày là "hổ báo" ha gì?". Khi Nghiêm vừa nhìn qua thì bị Thuấn bước đến dùng 1 tay bóp cổ, 1 tay đấm vào ngực. Nghiêm chưa kịp kháng cự thì bị Thuấn đấm liên tục vào mặt gây chảy máu miệng.

Khi được những người trong bàn nhậu can ngăn thì Nghiêm nói lời xin lỗi với người vừa đánh mình. Thế nhưng, sau khi buông tay ra thì Thuấn quay về bàn nhậu đập bể 2 chai bia để làm hung khí định tiếp tục tấn công Nghiêm nhưng được mọi người can ngăn. Do bức xúc trước việc bạn trai bị đánh nên Hương gọi điện thoại cho Nhân rủ thêm Thuận và 1 người khác tên Cường đến đánh trả thù và được người này đồng ý. Khi phát hiện Nhân cùng với nhóm của Nghiêm quay trở lại quán nhậu thì Thuấn cầm chai bia xông ra xô xát với Nhân. Trong lúc đôi bên giằng co, Thành và Thuận cầm dao đâm nhiều nhát vào người Thuấn.

Trong khi đó, Nghiêm cùng với Hòa và Hoài cầm chai thủy tinh, mũ bảo hiểm, ghế nhựa ném và đánh Thuấn cho đến khi người này bất tỉnh mới bỏ ra về. Thuấn được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Đến sáng cùng ngày, ngay sau khi biết Thuấn tử vong, Nghiêm cùng với Nhân, Thuận, Kết và Thành đến cơ quan công an đầu thú.