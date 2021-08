Ngày 14-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự ông Nguyễn Văn Tấu (82 tuổi; ngụ huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) về hành vi "Giết người".

Ông Nguyễn Văn Tấu

Theo thông tin ban đầu, ông Tấu sống chung nhà cùng con gái là Nguyễn Thị P. (55 tuổi) và con rể là Đào Văn D. (60 tuổi; ngụ huyện Phú Tân). Khoảng 17 giờ ngày 12-8, xảy ra cự cãi với vợ nên ông D. dọn đồ ra phía sau nhà để ngủ và uống rượu một mình.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, ông D. điện thoại cho bà P. nhờ lấy 2 tấm ảnh 3x4 để ông dán hồ sơ đi tìm việc làm. Bà P. nói trời đã tối nên đề nghị sáng mai sẽ đưa ảnh cho ông D., rồi đi ngủ.

Hung khí gây án

Bực tức, ông D. tiếp tục điện thoại cho bà P. kèm những lời hăm dọa. Bà P. sợ bị chồng đánh nên đi đến nhà hàng xóm tạm tránh và khóa cửa ngoài, còn ông Tấu đang ngủ bên trong.



Đến khoảng 23 giờ, ông D. ra nhà trước đập cửa kính, dọa sẽ giết chết ông Tấu và bà P. Nghe vậy, ông Tấu khuyên con rể bình tĩnh nhưng ông D. không nghe mà tiếp tục hăm dọa. Ông Tấu xuống bếp lấy cây búa cầm thủ sẵn trên tay.

Khoảng 20 phút sau, ông Tấu nghe tiếng cắt cửa phía sau nhà. Nghĩ rằng ông D. sẽ đột nhập vào nhà nên ông Tấu cầm sẵn cây búa đứng đợi. Khi ông D. vừa chui đầu vào nhà thì ông Tấu dùng búa đập nhiều cái khiến con rể tử vong.

Sau khi đập chết con rể, ông Tấu đến cơ quan công an đầu thú.