Ngày 23-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu cho biết đang tạm giữ hình sự Giàng A Hảng (SN 1992, trú tại bản Lùng Than, xã Tả Lèng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu), Giàng A Dơ (SN 1993, trú tại bản Lùng Than, xã Tả Lèng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) và Giàng A Sinh (SN 1987, trú tại bản Lùng Than, xã Tả Lèng, Tam Đường, tỉnh Lai Châu) về hành vi chống người thi hành công vụ.



3 đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 21 giờ 45 ngày 21-10, tổ công tác gồm 7 cán bộ đội CS113 và đội Cảnh sát trật tự thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Lai Châu làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường Đông Phong, TP Lai Châu.

Khi tổ công tác đến ngã 4 đường 30/4 giao nhau với đường Nguyễn Khuyến (khu vực trước cửa phòng CSGT - Công an tỉnh) thuộc địa phận tổ 25, phường Đông Phong, thì phát hiện Giàng A Hảng đang điều khiển xe máy nghe điện thoại.

Tổ công tác tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra. Trong lúc làm việc, Giàng A Hảng không chấp hành và có thái độ chống đối, Hảng đã gọi điện cho một số đối tượng khác đến gây áp lực với tổ công tác.

Khi tổ công tác đang lập biên bản thì Hảng cùng đồng bọn đã lao vào hành hung khiến 3 cán bộ công an bị thương, trong đó có 1 người bị dập sống mũi phải vào bệnh viện đa khoa tỉnh điều trị. Tổ công tác đã phối hợp với Công an phường Đông Phong khống chế được 3 đối tượng đưa về trụ sở.

Liên quan đến vụ việc trên, hiện còn một số đối tượng bỏ trốn. Cơ quan cảnh sát điều tra đang khẩn trương phối hợp xác minh, truy bắt.