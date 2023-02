Ngày 22-2, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Thị Vân Anh (SN 1987; trú phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội) về tội chiếm giữ trái phép tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 12-2022, bà T.T.C.G (SN 1986; trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đến chi nhánh một ngân hàng trên đường Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê để chuyển số tiền 314,5 triệu đồng cho bạn hàng. Tuy nhiên, bà G. lại chuyển nhầm vào tài khoản của Trương Thị Vân Anh tại ngân hàng Techcombank.

Bị can Trương Thị Vân Anh nghe công an đọc quyết định khởi tố

Khi phát hiện sự việc, bà G. đến ngân hàng nhờ hỗ trợ. Phía ngân hàng đã thông báo về việc chuyển nhầm tiền nhưng Vân Anh vẫn cố tình chuyển số tiền đã nhận sang một tài khoản khác của mình mở tại Ngân hàng Quân đội (MB Bank). Sau đó, Vân Anh dùng số tiền này để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Bà G. đã trình báo sự việc đến Công an quận Thanh Khê và đơn vị vào cuộc xác minh. Công an đã đề nghị phong toả và thu hồi 205 triệu đồng từ tài khoản của Trương Thị Vân Anh để trả lại cho bà G. Tại cơ quan công an, bị can khai nhận do nợ nần và cần tiền tiêu xài nên đã chiếm đoạt số tiền trên.