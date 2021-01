Clip phiên xét xử bị cáo Phảng

Chiều 22-1, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt bị cáo Võ Văn Phảng (33 tuổi; ngụ ấp Mỹ Tường 1, xã Hưng Phú, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) 3 năm tù về tội "Giết người".

Nạn nhân trong vụ án này là anh Võ Văn Chất (30 tuổi), em ruột của Phảng.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 19 giờ ngày 25-6-2020, xuất phát từ việc Phảng can ngăn em mình đánh nhau với một người khác nên 2 anh em xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Chất rượt đánh Phảng. Do đã nhậu say từ trước, Phảng không kiềm chế được bản thân nên dùng khúc cây đánh liên tiếp vào người em mình, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ .

Ngay sau đó, Phảng rời khỏi hiện trường. Đến khoảng 23 giờ ngày, Phảng đến công an địa phương đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, Phảng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, mong người thân tha thứ cho những việc mình đã gây ra.

HĐXX nhận định chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống, bị cáo đã sát hại chính em trai mình. Tuy nhiên, trong vụ án này bị hại cũng có một phần lỗi. Đại diện bị hại cũng không yêu cầu bồi thường và có yêu cầu giảm nhẹ án cho bị cáo.

Đây là phiên tòa gây nhiều xúc động cho những người tham dự. Bởi bị cáo đáng trách và cũng đáng thương. Đáng trách vì bị cáo đã ra tay đánh chết em ruột của mình, còn đáng thương vì trong cuộc sống hằng ngày Chất nhiều lần có những lời lẽ xúc phạm mẹ của mình và thường hay đuổi đánh bị cáo, dù bị cáo là trụ cột chính của gia đình.