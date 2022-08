Ngày 13-8, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Thị Trí (31 tuổi; trú xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) để làm rõ hành vi lưu hành tiền giả.



Theo thông tin ban đầu, ngày 16-7, Công an huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng nhận được tin báo của nhân viên phòng vé Khu du lịch Bà Nà Hills về một đối tượng nữ, có biểu hiện nghi vấn sử dụng tiền USD giả.

Cụ thể, người này thường xuyên lợi dụng thời điểm khu du lịch đông người để đổi USD sang tiền Việt Nam, sau đó liền bỏ đi khỏi hiện trường.

UBND TP Đà Nẵng thưởng "nóng" các lực lượng phá án

Nhận tin báo, Công an huyện Hòa Vang phối hợp với Phòng An ninh Đối ngoại và Phòng An ninh Kinh tế Công an TP Đà Nẵng khẩn trương vào cuộc xác minh, điều tra.

Cơ quan công an xác định nghi phạm là Đặng Thị Trí. Khi Trí xuất hiện trở lại, lực lượng công an liền kiểm tra hành chính, thu giữ 35 tờ tiền mệnh giá 100 USD nghi là giả và nhiều giấy tờ liên quan.

Tại cơ quan công an, ban đầu Trí không thừa nhận hành vi, khai báo quanh co. Tuy nhiên, với những chứng cứ thu thập được, cơ quan công an có đủ cơ sở khẳng định Trí có hành vi tiêu thụ đồng USD giả.

Sau khi củng cố cố hồ sơ, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng thực hiện các thủ tục khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Thị Trí về hành vi lưu hành tiền giả để tiếp tục điều tra.

Để kịp thời động viên các lực lượng phá án, UBND TP Đà Nẵng đã quyết định thưởng mỗi đơn vị 3 triệu đồng.