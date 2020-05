Ngày 5-5, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP HCM cho biết đã xóa sổ đường dây cho vay nặng lại do Nguyễn Bá Mẽ (SN 1987, quê Thái Nguyên) cầm đầu.

Liên quan đến vụ án, Công an TP HCM còn bắt giữ 4 người khác gồm: Trần Tuấn Anh (SN 1987), Phạm Văn Hùng (SN 1998), Trần Văn An (SN 1998), Ngô Quang Chính (SN 1992) và Vũ Huy Hoàng (SN 1997, cùng quê Thái Nguyên).

Theo thông tin ban đầu, từ nguồn tin tố giác của quần chúng, Công an TP HCM đã phối hợp với Công an quận Bình Tân khám xét "tổng hành dinh" của Mẽ trên đường Trần Văn Giàu, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM.

Mẽ khai rằng khoảng tháng 8-2019 đã hùn vốn với một đối tượng tên A. mở dịch vụ kinh doanh cầm đồ với số tiền ban đầu là 3 tỉ đồng. Các đối tượng cho vay từ 5 triệu đồng đến 300 triệu đồng với lãi suất từ 20% đến 45% một tháng.

Ngô Quang Chính và Phạm Văn Hùng



Cơ sở kinh doanh cầm đồ ở quận Bình Tân do Mẽ cùng 4 đàn em điều hành, riêng A. cũng có cơ sở kinh doanh ở Thái Nguyên, thỉnh thoảng mới bay vào TP HCM.

Để nhiều người tiếp cận thông tin, Mẽ cho người quảng cáo trên mạng xã hội với tên gọi "Tiêu dùng 4.0". Sau khi người vay liên hệ vay tiền, băng nhóm của Mẽ yêu cầu đưa giấy tờ tùy thân, dẫn về nhà xác minh địa chỉ rồi mới "giải ngân".

Băng này cho vãy lãi từ 20% đến 45% một tháng



Có hai hình thức cho vay đó là cho vay trả lãi theo tháng với lãi suất 20%/tháng; còn trả lãi theo ngày thì tiền lãi sẽ được tính dao động từ 20% đến 45%. Người vay tiền có thể trả lãi, vốn trực tiếp, chuyển khoản ngân hàng hoặc chuyển qua ví điện tử MoMo.

Công an TP HCM xác nhận có 64 người vay với số tiền hơn 1,6 tỉ đồng; nhóm Mẽ thu lãi gần 300 triệu đồng. Ngoài ra, khi khám xét nơi ở của Mẽ, Công an TP HCM còn thu giữ 14 xe máy do khách cầm; 256 viên nén nghi ma túy tổng hợp và một khẩu súng bắn đạn cao su.