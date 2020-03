Ngày 20-3, Công an huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định xác nhận đơn vị đã điều tra và xác định 3 đối tượng dùng súng bắn uy hiếp trong lúc đòi nợ tại thôn Phú Hậu, xã Cát Tiến.

Ba đối tượng Trí, Quốc, Hoài tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tấn Tài

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 17-3, các đối tượng Nguyễn Văn Quốc (23 tuổi), Phạm Hữu Trí (31 tuổi) và Phạm Trí Hoài (27 tuổi; cùng ngụ xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) đi chung xe mô tô đến nhà Đoàn Văn Phương (23 tuổi; ngụ thôn Phú Hậu, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát) để đòi nợ. Khi đi Trí mang theo một khẩu súng rulo bỏ trong chiếc túi.

Đến nơi, không có Phương ở nhà, nhóm của Quốc cãi nhau với ông Đoàn Văn Sọ (44 tuổi) và Đoàn Văn Linh (19 tuổi) là cha và em ruột Phương. Sau một hồi đôi co, ông Sọ bực mình cầm phảng phát bờ hăm dọa, đuổi nhóm Quốc ra khỏi nhà. Thấy vậy, Trí rút súng bắn lên trời 2 phát rồi cả 3 lên xe rời khỏi hiện trường.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Phù Cát khẩn trương phối hợp với Công an thị xã An Nhơn làm rõ và triệu tập 3 đối tượng nói trên làm việc và thu hồi khẩu súng, củng cố hồ sơ để xử lý.

Nguyên nhân được xác định, Quốc và Phương là bạn bè. Khoảng tháng 11-2019, Phương mượn của Quốc 15 triệu đồng, hẹn một tháng sau sẽ trả. Vì Phương dây dưa không chịu trả nên Quốc rủ nhóm bạn đến nhà Phương đòi nợ.