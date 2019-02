Bị tố hành hung, lòi ra quan hệ tình dục với trẻ em

16/02/2019 18:35

Ngày 16-2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, cho biết đã thực hiện khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thanh Mỹ (SN 1990; ngụ ấp Thứ Nhất, xã Tây Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Quan hệ với người từ 13 đến dưới 16 tuổi".



Võ Thanh Mỹ bị bà Nga tố cáo có quan hệ với trẻ em là cháu ruột của mình. Ảnh do Công an cung cấp.

Theo đó, vào trước Tết Nguyên đán năm 2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành tiếp nhận thông tin về việc bà Trần Thị N. (SN 1962; ngụ xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành) tố cáo đứa cháu rể của mình là Mỹ có quan hệ tình dục với cháu ngoại của mình là N.A.T. (SN 2005, sống chung với bà Nga).

Qua xác minh, Mỹ và T. đều thừa nhận có quan hệ với nhau cách nay hơn năm. Khi đó, T. cùng bà N. đi bán cơm gà thuê cho người khác và có thuê nhà trọ tại phường Rạch Sỏi, TP Rạch Giá để ở. Riêng Mỹ do sống bằng nghề đi biển nên cũng thuê nhà trọ gần đó. Sau khi quen biết nhau, bà N. có hứa sẽ gả đứa cháu ngoại này cho Mỹ khi đủ tuổi kết hôn. Chính vì vậy mà giữa Mỹ và T. phát sinh tình cảm yêu thương.

Ngay trong đêm giao thừa năm đó, Mỹ có quan hệ tình dục với "bạn gái nhí" tại nhà trọ. Khoảng 3 tháng sau Tết, Mỹ đi đánh cá biển trở về thì dọn đồ đạc vào nhà của bà N. để sống chung như vợ chồng với T. Gần đây, trong lúc nhậu, ông H. (chồng bà N.) và Mỹ nảy sinh mâu thuẫn. Do sợ có sự cố đáng tiếc có thể xảy ra nên bà N. đến Công an xã Vĩnh Hòa Hiệp nhờ can thiệp. Sau khi tiếp nhận báo cáo vụ việc, Công an huyện Châu Thành đã mời bà N. đến làm việc nhưng bà không chịu hợp tác vì bản thân thấy hối hận và cũng không muốn đứa cháu rể phải chịu cảnh tù tội.

T.Nốt