Ngày 15-8, Cơ quan CSĐT- Công an huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết đã bắt giữ 2 nghi can có lệnh truy nã là Lê Ngọc Hùng (SN 1979) và Nguyễn Thị Thảo (SN 1981) cùng trú tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền về hành vi trộm cắp tài sản.



Đối tượng Lê Ngọc Hùng- Ảnh: Nguyễn Trung

Các đối tượng này đã trộm cắp cây mai cảnh trị giá 48 triệu đồng của một người dân ở xã Quảng An (huyện Quảng Điền) vào tối 17-7. Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Điền đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hùng và Thảo. Sau đó, hai đối tượng trên đã trốn khỏi nơi cư trú nên bị phát lệnh truy nã.

Quá trình bắt giữ 2 đối tượng này, lực lượng công an gặp không ít khó khăn khi đối tượng Lê Ngọc Hùng đang trong tình trạng "ngáo đá", sử dụng mã tấu để cố thủ và chống trả quyết liệt.