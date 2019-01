Bị truy nã đặc biệt ở Quảng Ninh, vào Vĩnh Long hưởng thụ

15/01/2019 11:09

Ngày 14-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phạm Trần Hoàng Sơn (34 tuổi, ngụ TP HCM), Hồ Quốc Việt (38 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang), Võ Thị Thúy Kiều (31 tuổi) và Trần Thị Mộng Tuyền (25 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy".



Sơn cùng tang vật bị bắt giữ.



Theo kết quả điều tra, chiều 9-1, tại xã Tân Ngãi (TP Vĩnh Long), Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra ôtô biển số: 49A – 23364 và bắt quả tang nhóm 4 đối tượng, cất giấu trong người và trong ôtô.

Cơ quan Công an thu giữ bịch nylon bên trong có chứa tinh thể rắn màu trắng, 48 viên nén màu xanh cùng một số dụng cụ sử dụng ma túy và số tiền 54 triệu đồng.

Qua giám định, tinh thể rắn màu trắng và viên nén màu xanh trên là chất ma túy, có trọng lượng hơn 18 gram. Nhóm các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên để sử dụng.

Được biết, Sơn là đối tượng bị Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định truy nã đặc biệt về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Theo Mộng Kha – Quốc Trung (Công an nhân dân)