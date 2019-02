Bị vây bắt, 24 con bạc đang sát phạt trên đồi ném tiền, lao xuống hố ẩn nấp

14/02/2019 18:26

Các con bạc bị bắt giữ tại hiện trường. Ảnh công an cung cấp

Ngày 14-2, theo thông tin từ Công an Hà Tĩnhcho biết, công an tỉnh này đang tạm giữ hình sự 24 người trú tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An để điều tra về hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Theo đó, sau một thời gian theo dõi và nắm bắt tình hình, vào khoảng 13 giờ ngày 13-2, trong lúc các con bạc đang say sưa sát phạt tại khu vực đồi Trạng Nẹo, thuộc địa phận xóm 9, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Hương Khê và Phòng Cảnh sát cơ động tỉnh Hà Tĩnh bất ngờ "ập" vào bắt quả tang hàng chục đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Thấy cảnh sát, nhiều đối tượng đã ném tiền đi, liều lĩnh bỏ chạy và nhảy xuống hố sâu để ẩn nấp nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ 4 bát sứ, 1 đĩa sứ, 4 quân vị, 3 bảng vị, 20 chiếc điện thoại, hơn 230 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật khác.



Tang vật của vụ đánh bạc. Ảnh công an cung cấp

24 đối tượng (10 nữ, 14 nam) bị bắt giữ, có 7 đối tượng trú ở huyện Hương Khê, 5 đối tượng ở huyện Đức Thọ, 3 đối tượng ở huyện Thạch Hà, 1 ở Cẩm Xuyên, 6 đối tượng ở TP Hà Tĩnh và 2 ở TP Vinh (Nghệ An).

Một số đối tượng lao xuống hố ẩn nập nhưng bị bắt giữ. Ảnh cơ quan công cung cấp.

Được biết, đây là ổ nhóm đánh bạc hoạt động nhiều năm, với tính chất chuyên nghiệp dưới hình thức đánh lưu động cùng nhiều thủ đoạn tinh vi, như lợi dụng địa bàn rừng núi hiểm trở, thay đổi vị trí liên tục, bố trí người canh gác nghiêm ngặt...



Hiện, vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo đúng qui định của pháp luật.

Hải Vũ-Bảo Anh