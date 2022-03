Ngày 21-3, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP HCM cho hay đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ một tàu nước ngoài đang sang mạn số lượng than rất lớn không có hóa đơn, chứng từ.



Cụ thể, lúc 5 giờ sáng 19-3, tổ công tác của Trạm Kiểm tra giám sát trên sông, Biên phòng cửa khẩu cảng TP HCM, phối hợp cùng Trạm kiểm soát Biên phòng Thiềng Liềng, Đồn Biên phòng Thạnh An, Bộ đội Biên phòng TP HCM, tổ chức tuần tra trên sông Lòng Tàu.



Phương tiện sang mạn 900 tấn than không rõ nguồn gốc bị Bộ đội Biên phòng TPHCM tạm giữ.

Khi đến khu vực phao TL04 (thuộc địa phận xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP HCM), các chiến sĩ phát hiện tàu Hony World đang cẩu than từ hầm hàng xuống sà lan SG-8714, do ông Lê Văn Đảo (quê Vĩnh Long) điều khiển.



Tổ công tác kịp thời phát hiện tàu Hony World sang mạn than không rõ nguồn gốc

Qua kiểm tra, tàu Hony World mang quốc tịch Hồng Kông (Trung Quốc). Thuyền trưởng là Trương Ngọc Trường (sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nghệ An) khai số hàng hóa trên khoảng 900 tấn. Tại thời điểm kiểm tra, ông Trường và ông Đảo không xuất trình được hóa đơn, các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ người, phương tiện, tang vật để xử lý theo quy định của pháp luật.