Sáng 8-10, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an TX.Tân Uyên vẫn đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và lấy lời khai của những người liên quan để tiếp tục điều tra vụ mất trộm hàng trăm cây vàng trong tiệm vàng Hoàng An, thuộc khu phố Khánh Lợi, phường Tân Phước Khánh, TX.Tân Uyên.

Tiệm vàng Hoàng An, thuộc khu phố Khánh Lợi, phường Tân Phước Khánh, TX.Tân Uyên.

Theo chủ tiệm vàng, sáng cùng ngày, khi mở hàng bán thì phát hiện một số đồ đạc bên trong bị xáo trộn. Khi kiểm tra thì tá hoả phát hiện hàng trăm cây vàng đang bày biện trong tủ biến mất.

Sự việc nhanh chóng được trình báo cơ quan công an. Lực lượng công an đã tiến hành trích xuất camera an ninh, bước đầu xác định một đối tượng cạy cửa đột nhập vào bên trong tiến tới lấy trộm vàng.