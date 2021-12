Chiều 10-12, Thượng tá Võ Văn Hồng, Trưởng Công an TP Dĩ An, cho biết Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang lập hồ sơ xử lý theo quy định đối với nhóm người đánh bạc bằng hình thức đá gà.



Các đối tượng bị bắt quả tang

Theo Thượng tá Võ Văn Hồng, qua công tác trinh sát địa bàn, lực lượng công an TP Dĩ An xác định một nhóm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền mới xuất hiện trong thời gian gần đây tụ tập ở khu vực giáp ranh với thành phố Thuận An.

Tang vật thu được tại hiện trường

Khoảng 15 giờ ngày 9-12, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Dĩ An, Bình Dương đã bao vây và đột kích vào bãi đất trống phía sau vựa phế liệu, thuộc khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, TP Dĩ An.

Tại hiện trường công an bắt quả tang hàng chục đối tượng đang tụ tập đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền. Đồng thời, thu giữ hàng chục triệu đồng tiền mặt, nhiều con gà đá cùng xe mô tô, điện thoại và các tang vật khác.