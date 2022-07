Ngày 14-7, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, thông tin qua sơ kết tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tư trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm, Công an tỉnh đánh giá tình hình khiếu kiện đông người liên quan đến các dự án bất động sản có xu hướng gia tăng.



Công an đọc lệnh bắt lãnh đạo Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân

Cụ thể, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 25 vụ, với hơn 1.100 lượt người tụ tập trương băng rôn, khẩu hiệu gây mất an ninh trật tự tại Trung tâm hành chính tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, cũng khu các khu vực khác để khiếu kiện liên quan đến 12 dự án bất động sản (tăng 14 vụ/802 lượt người so với cùng kỳ năm 2021).

Nguyên nhân chủ yếu là do các chủ đầu tư lợi dụng những sơ hở, thiếu sót trong công tác thẩm định, cấp phép xây dựng các dự án để lách luật, huy động vốn trái phép, sau đó không bàn giao nhà, đất cho người dân như đã cam kết ban đầu dẫn đến bức xúc, phát sinh khiếu kiện.

Các dự án trọng điểm xảy ra khiếu kiện đông người gồm: dự án Khu nhà ở Suối Giữa, dự án Chung cư Roxana Plaza, dự án Khu nhà ở Thương mại Đường sắt Dĩ An, dự án chung cư Eden - Thuận An, dự án khu nhà ở Đất Mới, dự án Khu nhà ở Công nhân Tân Bình và dự án Champlaza.

Công an tỉnh đã khởi tố 5 vụ án, bắt 12 bị can để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến 18 dự án bất động sản.

Theo Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, thời gian tới, để tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng công an sẽ tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ để điều tra, xác minh các dấu hiệu vi phạm của chủ đầu tư, nếu có dấu hiệu tội phạm sẽ khởi tố vụ án để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng chủ động và tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương, cũng như phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực kinh doanh bất động sản, xây dựng; xác định rõ nguyên nhân từng vụ việc khiếu kiện cụ thế đế tham mưu đối thoại và giải quyết dứt điểm, không để tồn đọng, kéo dài.

Đồng thời tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, mục tiêu, đối tượng; tích cực tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quyền khiếu nại, tổ cáo, hạn chế đến mức thấp nhất việc khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp. sẵn sàng các phương án, kế hoạch xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc phát sinh, không đê xảy ra tình hình phức tạp về an ninh trật tự.