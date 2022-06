Ngày 30-6, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) tạm giữ Lê Long Điền, Thạch Tư, Nguyễn Vũ Linh, Lê Thị Luyến (tuổi từ 26 đến 44, quê Sóc Trăng, Cà Mau, Bình Dương) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Nhóm nghi phạm bị công an bắt giữ

Trước đó, trên đường tuần tra, Công an xã An Tây (thị xã Bến Cát) phát hiện Thạch Tư chạy xe máy chở theo nhiều thanh nhôm nguyên liệu có biểu hiện khả nghi nên dừng xe kiểm tra và mời về trụ sở Công an làm việc.

Qua khai thác nhanh, Thạch Tư khai làm công nhân ở công ty S.T. Lợi dụng sơ hở của doanh nghiệp, Tư cấu kết với Nguyễn Vũ Linh trộm nhôm nguyên liệu. Những lần lấy trộm trước, Linh, Tư bán được hơn 60 triệu đồng.

Ngoài ra, hai người này còn phối hợp với Lê Long Điền thực hiện thêm 7 vụ trộm cắp tài sản khác của công ty S.T, mang bán được 30 triệu đồng.

Tất cả tài sản trộm được, các đối tượng bán cho Lê Thị Luyến. Kiểm tra nơi ở của Luyến, Công an phát hiện 500 kg nhôm nguyên liệu không rõ nguồn gốc. Luyến khai mua của Tư, Linh, Điền.