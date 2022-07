Ngày 24-7, sau nhiều ngày xét xử, TAND huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thành Khang (57 tuổi, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Đồng Phú- viết tắt là Trung tâm) 10 năm tù; Đỗ Thị Hồng Thu (38 tuổi, nguyên cán bộ Trung tâm) 4 năm tù và Nguyễn Thị Thanh (38 tuổi, nhân viên văn phòng tại Công ty Grengar - KCN Đồng Xoài 2) 6 năm tù về tội: "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".



Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, trong các năm 2017, 2018, bị cáo Khang đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ, lập khống hồ sơ để Trung tâm ký kết 60 hợp đồng dạy nghề với Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Bình Phước và Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện Đồng Phú.

Sau đó, chỉ đạo Nguyễn Thị Thanh và Đỗ Thị Hồng Thu lập khống hồ sơ, chứng từ quyết toán kinh phí tổ chức đào tạo 59 lớp dạy nghề may công nghiệp và 1 lớp đan lát với tổng số tiền trên 2,7 tỉ đồng để sử dụng chi cho các nội dung không liên quan đến việc tổ chức dạy nghề cho người lao động, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, từ năm 2017- 2018, Sở LĐ-TB-XHb tỉnh Bình Phước ký 39 hợp đồng, giao cho Trung tâm tổ chức tuyển sinh và đào tạo 30 lớp may công nghiệp tại Công ty YAKJIN Sài Gòn. 6 lớp may công nghiệp tại Công ty Sao Mai Việt Khang và 3 lớp may công nghiệp tại Công ty Huy Phúc. Đồng thời, Phòng LĐ-TB-XH huyện Đồng Phú cũng ký 20 hợp đồng, giao cho Trung tâm tổ chức tuyển sinh và đào tạo 20 lớp may công nghiệp tại Công ty YAKJIN Sài Gòn. Tổng cộng Trung tâm phải tổ chức tuyển sinh và đào tạo 59 lớp dạy nghề may công nghiệp với quy mô mỗi lớp 35 học viên.

Tuy nhiên, sau khi ký kết hợp đồng dạy nghề, Trung tâm không tổ chức dạy nghề cho lao động nhưng vẫn lập khống hồ sơ tổ chức các lớp dạy nghề. Trong hồ sơ, mỗi lớp đào tạo nghề Khang đều ký hợp đồng giao khoán cho Thanh nhiệm vụ tổ chức tuyển sinh, tổ chức lớp học cho Trung tâm và thỏa thuận trả thù lao cho Thanh là 150.000 đồng/1 học viên. Khang chỉ đạo Thanh sử dụng danh sách công nhân do các công ty cung cấp để lập khống hồ sơ các lớp dạy nghề do Trung tâm tổ chức theo hợp đồng với Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Phước và huyện Đồng Phú.

Ngoài ra, Khang còn chỉ đạo lập khống chứng từ đề nghị thanh toán kinh phí tổ chức 1 lớp dạy nghề đan lát thủ công năm 2018 mở tại ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, gây thất thoát ngân sách 34 triệu đồng.