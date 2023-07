Ngày 5-7, Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đang tạm giữ Nguyễn Minh Tuấn (39 tuổi, ngụ xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú) để làm rõ hành vi "Hiếp dâm trẻ em".

Tuấn là cán bộ phòng Tổ chức hành chính, Bí thư đoàn thanh niên Công ty Cao su Đồng Phú.

Tuấn thời điểm bị người nhà em N. giữ lại

Theo thông tin ban đầu, trưa 30-6, Tuấn mua bánh mang đến nhà của em V.T.H.N., (11 tuổi, xã Thuận Phú). Lúc này, chỉ có N. và một em nhỏ ở nhà.

Sau đó, Tuấn đã kéo em N. vào nhà để thực hiện hành vi hiếp dâm. Tuy nhiên, trong lúc đang thực hiện hành vi, N. đã vùng dậy chạy thoát ra ngoài rồi gọi báo cho gia đình biết.

Nhận tin báo, công an xã Thuận Phú phối hợp với Công an huyện Đồng Phú nhanh chóng mời Nguyễn Minh Tuấn lên làm việc. Tại cơ quan công an, Tuấn đã thừa nhận hành vi của mình.

Riêng bé V.T.H.N đã được cơ quan chức năng đưa đi giám định tại trung tâm giám định pháp y tỉnh Bình Phước.