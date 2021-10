Ngày 9-10, Công an TP Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết đang tạm giữ Trần Văn Linh (SN 1988, trú tại xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) để điều tra về việc liên quan đến vụ trộm tại một công ty trên địa bàn TP Vinh.



Công an bắt giữ Trần Văn Linh. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào sáng 7-10, Công an TP Vinh nhận được tin báo của Công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp Nghệ Tĩnh, có địa chỉ tại số 78, khối Tân Tiến, phường Hưng Bình, TP Vinh bị kẻ gian đột nhập, phá 2 két sắt trộm 540 triệu đồng tiền mặt và nhiều tài sản khác với tổng giá trị gần 1 tỉ đồng.

Nhận được tin báo, Công an TP Vinh lập chuyên án đấu tranh. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định thời điểm gây án là đêm tối, kẻ gian sử dụng khẩu trang bịt kín mặt, đeo găng tay nên để rất ít dấu vết. Ngoài ra, quá trình gây án đối tượng luôn tìm các góc khuất để tránh camera an ninh, gây khó khăn cho công tác phá án.

Một chiếc két sắt bị Trần Văn Linh phá để lấy tài sản. Ảnh: Công an cung cấp

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định được Trần Văn Linh hiện đang thuê trọ tại khối 15, phường Lê Lợi, TP Vinh là người có nhiều biểu hiện nghi vấn. Đến 10 giờ 30 phút ngày 8-10, Công an TP Vinh đã bắt Trần Văn Linh, thu giữ 1 xe ôtô, 330 triệu đồng tiền mặt, 1 máy cắt kim loại, 1 chiếc búa và các tang vật liên quan.

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu Linh thừa nhận tối 6-10 đã đột nhập vào phòng chứa két sắt của Công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp Nghệ Tĩnh. Tại đây, Linh dùng máy cắt kim loại và búa để phá 2 két sắt, trộm tiền và nhiều tài sản.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ.