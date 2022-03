Ngày 3-3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) cho biết vừa phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, Công an TP HCM và Biên phòng cảng Sài Gòn bắt giữ 1 vụ vận chuyển xăng dầu không hóa đơn chứng từ trên sông Sài Gòn.

Bộ Công an phát hiện 500 tấn dầu nghi nhập lậu trên sông Sài Gòn - ảnh A.X

Lực lượng chức năng phát hiện 2 tàu và 1 sà lan chứa dầu đang neo đậu tại khu vực sông Sài Gòn thuộc phường Phú Thuận, quận 7, TP HCM thuộc Công ty TNHH thương mại vận tải xăng dầu Phúc Thọ. Trong đó, khoảng 200 tấn dầu không có hóa đơn chứng từ, không nguồn gốc xuất xứ và gần 300 tấn dầu chưa có đầy đủ hóa đơn chứng từ kèm theo.

Ngoài ra, công an còn phát hiện nhiều điểm khuất tất trên các tàu chở xăng dầu.

Bước đầu, C03 xác định những vi phạm của Công ty Phúc Thọ trong hoạt động vận tải và kinh doanh xăng nằm trong Nghị định 83/2014/NĐ-CP và Nghị định 95/2021/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu và dấu hiệu hành vi buôn lậu quy định Điều 188 Bộ luật hình sự 2015.



Theo Bộ Công an, trước tình hình giá xăng dầu thế giới tăng cao, các đối tượng kinh doanh, buôn bán xăng dầu lợi dụng tình trạng khan hiếm để thực hiện hành vi đầu cơ, găm hàng; buôn lậu; sản xuất buôn bán xăng dầu giả, kém chất lượng nhằm trục lợi. Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị liên quan, công an các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm.