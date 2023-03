Ngày 27-3, nguồn tin cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa ban hành kết luận vụ án Buôn lậu và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại TP Móng Cái (Quảng Ninh), Ban duy tu các công trình kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội.



Cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung hầu toà trong vụ án khác

Theo đó, C03 đề nghị truy tố bị can Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội, về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngoài ra, C03 cũng đề nghị truy tố 13 bị can khác, trong đó, các ông: Nguyễn Xuân Hanh, cựu tổng giám đốc Công ty Công viên cây xanh Hà Nội; Đỗ Quang Tiến, cựu giám đốc Xí nghiệp Cây xanh cây hoa cây cảnh, và nhiều cán bộ thuộc Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội.

Theo kết luận điều tra, với cương vị Chủ tịch UBND Hà Nội, bị can Chung đã trực tiếp can thiệp, chỉ đạo xuyên suốt quá trình trồng mới, chăm sóc, cắt tỉa cây xanh ở thủ đô. Tháng 2-2016, với mục đích can thiệp việc trồng cây xanh, cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu "tạm dừng việc đấu thầu tại các quận, huyện và thu gọn đầu mối về Sở Xây dựng thực hiện".

Tại các cuộc họp sau đó, bị can Chung chỉ đạo áp dụng hình thức đặt hàng, trong khi có thể thực hiện đấu thầu. Ngoài ra, ông này cho phép vừa thực hiện vừa hoàn thiện thủ tục.

Khi biết việc chọn nhà thầu thực hiện trồng mới, chăm sóc, cắt tỉa cây xanh phải đấu thầu, ông Chung "chỉ đạo miệng" với Giám đốc Sở Xây dựng và Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật đô thị Sở Xây dựng làm tiêu chí, tổ chức đấu thầu.

Chỉ đạo này bị cơ quan điều tra cáo buộc "mang tính áp đặt", buộc Sở Xây dựng phải giao cấp dưới đặt hàng trực tiếp với người quen của bị can Chung là Bùi Văn Mận, Giám đốc Công ty Sinh Thái Xanh. Hồi tháng 3-2016, khi đang trốn nợ ở Lâm Đồng, ông Mận được ông Chung gọi ra Hà Nội "làm cây".

Theo kết luận điều tra, tháng 2-2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính đề nghị thành phố phê duyệt kế hoạch đấu thầu trồng cây ven các trục đường quốc lộ, tỉnh lộ. Chủ tịch Hà Nội giao một phó chủ tịch Hà Nội xử lý. Cùng lúc với giao việc bằng văn bản, bị can Chung chỉ đạo miệng, yêu cầu cấp phó làm tờ trình thay đổi phương thức lựa chọn nhà thầu từ đấu thầu sang đặt hàng. Từ đó để tạo điều kiện cho Công ty Sinh Thái Xanh thực hiện.

C03 cho rằng khi trồng cây theo chỉ đạo của bị can Chung, các bị can thuộc Công ty Cây xanh, Công ty Sinh Thái Xanh, Ban Duy tu, các công ty đã thông đồng nâng khống giá; ban hành chứng thư thẩm định giá bằng với giá nâng khống. Việc này được làm căn cứ để Ban Duy tu thanh quyết toán, giúp Công ty Cây xanh, Công ty Sinh Thái Xanh chiếm đoạt, thu lời bất chính, gây thiệt hại cho hà nước hơn 34 tỉ đồng.

C03 kết luận bị can Nguyễn Đức Chung đã "thiên vị" cho các công ty, cá nhân có mối quan hệ thân thiết với mình để họ được hưởng lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn. Đổi lại, bị can Mận khai chi gần 1,2 tỉ đồng cho ông Chung tài trợ trồng cây ở Trường Mầm non Yển Khê và tại nhà bố đẻ của ông Chung. C03 cho rằng qua kết quả xác minh và sổ sách theo dõi chi nội bộ của công ty ông Mận đủ căn cứ xác định các khoản chi trên "là có".

Bị can Vũ Trung Kiên, cựu tổng giám đốc Công ty Công viên cây xanh Hà Nội, khai đã chi 2,6 tỉ đồng cho ông Chung vào các dịp lễ, tết, từ năm 2016 đến 2020.

Cựu chủ tịch Hà Nội phủ nhận các thông tin trên, khẳng định "không nhận khoản tiền này" từ ông Kiên, cũng không yêu cầu "trồng cây ở đâu". Cựu chủ tịch Hà Nội khai đều đã trả tiền khi mua cây của ông Mận.