Bộ Công an khám phá đường dây bán thận xuyên quốc gia

01/02/2019 06:31

Đại tá Phan Mạnh Trường, Cục phó Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TP HCM triệt phá đường dây buôn bán nội tạng xuyên quốc gia do đối tượng Tôn Nữ Thị Huyền (44 tuổi, ngụ TP HCM) cầm đầu.



Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh công an cung cấp)

Bộ Công an đang tạm giữ: Tôn Nữ Thị Huyền cùng đồng phạm gồm: Hoàng Đức Tùng (28 tuổi, quê Hà Nội), Huỳnh Linh Tâm (27 tuổi, quê Quảng Ngãi), Phạm Quang Cảnh (23 tuổi, quê Hà Nội), Nguyễn Minh Tâm (20 tuổi, quê Vĩnh Phúc) để phục vụ quá trình điều tra.

Theo điều tra bước đầu, do làm ăn thua lỗ nên Huyền rời quê vào TP HCM tìm nơi bán thận để lấy tiền trả nợ. Huyền sau đó giới thiệu nhiều người khác bán nội tạng để hưởng tiền phí môi giới. Từ đây, Huyền cấu kết với một số đối tượng ở nước ngoài thiết lập đường dây bán nội tạng xuyên quốc gia quy mô lớn.

Từ tháng 5-2017, Huyền và đàn em tìm cách tiếp cận những người có hoàn cảnh khó khăn, nợ nần cờ bạc để gạ bán nội tạng kiếm số tiền rất lớn.

Huyền còn lên mạng xã hội làm quen rồi lôi kéo nhiều người tham gia hoặc giới thiệu người bán nội tạng với tiền công hàng chục triệu đồng. Không những thế, Huyền còn tìm đến nơi dân tộc thiểu số sinh sống để dụ dỗ nhiều người bán nội tạng.

Dụ dỗ thành công, Huyền đưa các nạn nhân đến một số nước châu Á để thực hiện các ca cấy ghép thận cho các bệnh nhân. Mỗi trường hợp được trả giá hơn 500 triệu đồng nhưng Huyền chỉ đưa 200 triệu cho người bán thận. Đáng nói, sau khi lấy được tiền bà ta trả nạn nhân về nước rồi bỏ mặc.

Theo đại tá Phan Mạnh Tường, thời điểm cận Tết có nhiều người tìm đến đường dây của Huyền để bán thận. Đường dây này do một số người Việt cấu kết với các băng nhóm tội phạm nước ngoài thực hiện nên phải mất thời gian dài theo dõi mới khám phá thành công.

Hưng Nguyên