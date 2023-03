Ngày 25-3, Bộ Công an vừa giải đáp thắc mắc của người dân về việc nhiều trường hợp nhờ xách, trông hộ hành lý ở bến tàu, bến xe, sân bay, nhưng khi lực lượng chức năng kiểm tra thì phát hiện trong hành lý đó có ma túy, cổ vật, động vật hoang dã bị cấm.



Nhiều ma tuý được giấu trong tuýp kem đánh răng được tuồn về Việt Nam qua đường hàng không

Theo Bộ Công an, ai đó nhờ người khác cầm hộ hàng hóa qua biên giới hoặc tại sân bay, bến tàu, bến xe là việc mà nhiều người cho rằng bình thường. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp giúp người khác cầm hộ/vận chuyển hàng hóa, có thể phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý nặng nề.

Theo Khoản 4, Điều 5 Luật Phòng chống ma túy năm 2021, giao hay nhận chất ma túy, tiền chất trái quy định là hành vi bị nghiêm cấm. Còn Khoản 1, Điều 250 Bộ luật Hình sự quy định người nào vận chuyển trái phép chất ma túy không nhằm sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thì tùy tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị phạt tù 2-7 năm. Trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức để vận chuyển hàng hóa bị cấm qua biên giới, thì có thể bị phạt tù 7-15 năm.

Ngoài ra, điểm a và điểm b Khoản 4, Điều 250 Bộ luật Hình sự nêu rõ người vận chuyển nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa, cao coca có khối lượng từ 5 kg trở lên; vận chuyển heroin, cocain, MDMA... có khối lượng 100 gram trở lên, thì bị phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình.

Đối với người từ đủ 14 tuổi trở lên nhưng chưa đủ 16 tuổi, nếu vi phạm các quy định trên, thì phải chịu trách nhiệm hình sự ở mức rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một số điều của Bộ luật Hình sự, trong đó có Điều 250 về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Cũng theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, việc vận chuyển hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, cổ vật... qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa trái quy định, tùy mức độ và giá trị hàng hóa, có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 5 năm.

Do đó, Bộ Công an khuyến cáo khi được người khác nhờ trông, vận chuyển hàng qua bến tàu, bến xe hay sân bay, mọi người cần kiểm tra, xác định rõ hành vi đó có trái quy định của pháp luật không. Nếu di chuyển tại sân bay hoặc nơi công cộng khác, người dân cần cảnh giác với những hành vi lạ, bất thường; không nên xách đồ hộ người lạ khi chưa biết rõ về hành lý. Công dân có trách nhiệm thông báo với nhân viên an ninh hoặc cơ quan công an gần nhất khi phát hiện hoặc bị phát hiện hành lý của mình nghi có chứa chất cấm, hàng cấm; hợp tác để xác minh, điều tra làm rõ các yếu tố cố ý hoặc vô ý vận chuyển hàng cấm.

Bộ Công an sẽ phối hơp chặt chẽ với các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những hành vi vận chuyển trái phép ma tuý, hàng hoá bị nghiêm cấm, nhất là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức vận chuyển ma tuý trái phép qua biên giới.