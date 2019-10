Ngày 11-10, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với Công an TP HCM triệt phá đường dây đánh bạc hơn 3.000 tỉ đồng do Nguyễn Hoàng Long (SN 1980, ngụ quận 7) cầm đầu.

Theo đó, sau hơn 1 năm theo dõi, các trinh sát Bộ Công an phát hiện đường dây tổ chức cá độ bóng đá liên tỉnh do đối tượng Long cầm đầu.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Long và đàn em tại cơ quan công an (ảnh công an cung cấp)

Ngày 8-10, trinh sát chia thành 10 mũi tấn công vào 10 địa điểm trong đường dây đánh bạc của "ông trùm" Long.



Tang vật thu giữ

Tại hiện trường, công an bắt giữ 11 đối tượng, thu giữ hơn 4 tỉ đồng, 100.000 USD, hàng chục thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại cùng hàng ngàn trang tài liệu phục vụ cho việc tổ chức cá độ bóng đá...

Tại cơ quan công an, Long khai cùng đối tượng Dân (chưa rõ lai lịch) tổ chức đánh bạc từ năm 2017 đến nay. Hai đối tượng này tổ chức đường dây cá độ bóng đá trên các trang web cá cược bóng đá bong88.com và sbobet.com (hai trang tài khoản cá độ super maste là Dtd…và M62…).

Cả hai góp tiền và ăn chia lợi nhuận theo thỏa thuận Long (70%), Dân (30%). Đường dây này tổ chức cá cược được hơn 3.000 tỉ đồng thì bị công an phát hiện triệt phá.

Đến thời điểm này, Bộ Công an đang tạm giữ các đối tượng, gồm: Nguyễn Hoàng Long; Nguyễn Quang Hải (SN 1980), Nguyễn Viết Định (SN 1964), Đinh Trần Hải Nam (SN 1980), Nguyễn Tuấn Cường (SN 1987), Nguyễn Đức Trí (SN 1975), Lê Thanh Dũng (SN 1975), Nguyễn Bảo Minh (SN 1973), Vũ Quang Tuyến (SN 1963).