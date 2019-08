Tin từ Bộ Công an ngày 13-8 cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vào ngày 6-8 vừa qua đã ra Quyết định truy nã đối tượng Trần Tuấn với tội danh Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, quy định tại Điều 349 Bộ luật hình sự.



Đối tượng Trần Tuấn đang bị Bộ Công an truy nã

Theo đó, đối tượng Trần Tuấn, sinh ngày 1-12-1988 tại Hà Tĩnh, nghề nghiệp: lao động tự do; số CMND: 183688007 cấp ngày 22-10-2013 tại Công an tỉnh Hà Tĩnh; quê quán: xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; nơi đăng ký hộ khẩu thương trú: thôn Lâm Vượng, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Đặc điểm nhận dạng Tuấn: Nốt ruồi cách 1cm dưới đầu mắt phải.

Trần Tuấn đã bị khởi tố với tội danh: Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, quy định tại Điều 349 Bộ luật hình sự. Chỗ ở trước khi trốn: Thôn Lâm Vượng, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Quyết định truy nã nêu rõ bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an; địa chỉ: số 3 phố Nguyễn Gia Thiều, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội; số điện thoại: 069.23.42431

Bộ Công an cũng kêu gọi đối tượng Trần Tuấn ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.