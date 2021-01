Ngày 7-1, trinh sát thuộc Bộ Công an phối hợp với Công an TP HCM triệt phá thành công đường dây đánh đề quy mô lớn do Nguyễn Nhật Lâm (38 tuổi) cùng Nguyễn Ngọc Sơn (33 tuổi, em trai Lâm) cầm đầu.



Cùng thời điểm, công an khám xét các địa điểm trên Quốc lộ 13 (quận Thủ Đức), thu giữ hàng tỉ đồng tiền mặt, phơi đề, sổ sách, máy móc...

Nguyễn Nhật Lâm

Theo cơ quan điều tra, đường dây đánh đề này hoạt động từ đầu năm 2020 đến nay. Hằng ngày có nhiều người tham gia đánh đề với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Đường dây của Lâm quy tụ nhiều giang hồ máu mặt, hoạt động rất kín. Dù là đối tượng cầm đầu nhưng Lâm ít khi xuất đầu lộ diện mà từ xa điều hành đàn em tiếp nhận phơi đề từ các đại lý cấp dưới.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Để qua mặt công an, đường dây này chỉ tiếp nhận số liệu đánh cược thông qua Viber, Zalo..., sau đó nhập vào phần mềm máy tính để tính toán số tiền ăn, thua. Đến chiều tối thì Lâm cho đàn em giao và nhận tiền từ người cá cược.

Chỉ trong vòng vài tháng, đường dây này đã cá cược số tiền lên đến 300 tỉ đồng. Riêng anh em Lâm ăn chia với đại lý để thu lợi bất chính nhiều tỉ đồng.

Sau thời gian theo dõi, trinh sát thuộc Phòng 4 - Cục Cảnh sát Hình sự (C02), Bộ Công an phối hợp với Công an TP HCM mới triệt phá thành công đường dây lô đề quy mô lớn của anh em Lâm.