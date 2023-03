Chiều nay 28-3, Bộ Công an đã tổ chức cuộc họp báo thường kỳ Quý I để thông tin về một số kết quả nổi bật và nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II-2023. Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, chủ trì buổi họp báo.



Trung tướng Tô Ân Xô chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Nguyễn Hưởng

Liên quan đến vụ nhóm các golfer đánh bạc tiền tỉ trong khách sạn ở Vĩnh Phúc, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết đến nay cơ quan điều tra mới khởi tố vụ án. Hiện 22 người bị tạm giữ để điều tra vụ việc. "Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đang phân loại, xem xét khởi tố bị can đối với nhóm người đánh bạc nói trên" - Trung tướng Tô Ân Xô nói.

Liên quan đến vụ con trai bà Nguyễn Phương Hằng đề nghị xử lý nhiều cá nhân, tại cuộc họp báo Bộ Công an chiều 28-3, Đại tá Trương Thọ Toàn, Phó chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, cho biết quan điểm chỉ đạo của Bộ Công an và công an các địa phương là tiếp nhận tất cả nguồn tin tố giác tội phạm một cách thận trọng. Việc xác minh, xử lý phải qua nhiều công đoạn, áp dụng nhiều biện pháp, nhất là các vụ án phức tạp.

Nhóm golfer đánh bạc tiền tỉ trong khách sạn. Ảnh cắt từ clip

Đại tá Toàn cho biết vụ án liên quan bà Nguyễn Phương Hằng có nhiều hành vi, diễn ra trong nhiều năm, liên quan nhiều người và trải dài ở nhiều địa bàn. Do đó, công tác xác minh cần nhiều thời gian.

"Từ đó, nhiều cơ quan cùng giải quyết vụ việc trên cơ sở đảm bảo yêu cầu của quy định pháp luật. PC01 hay PC02 thụ lý thì đều do một thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra chỉ đạo, trên cơ sở tổng hợp kết quả điều tra, xác minh" - Đại tá Trương Thọ Toàn nói về trước ý kiến lo ngại việc 2 cơ quan giải quyết một vụ án sẽ không khách quan.

Sau khi con trai bà Nguyễn Phương Hằng gửi đơn đề nghị xử lý 35 cá nhân (trong đó có ca sĩ Vy Oanh) về việc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của bà Hằng, ca sĩ Vy Oanh đã gửi đơn kêu cứu bày tỏ lo ngại vụ án có thể không được giải quyết toàn diện khi Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM thụ lý việc xử lý bà Hằng, còn Phòng hình sự Công an TP HCM thụ lý đơn tố giác một số cá nhân trước đó được xác định là bị hại của bà Hằng.