Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) - Bộ Công an vừa yêu cầu tỉnh Đồng Nai cung cấp các hồ sơ liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh này, gồm các quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư và quy trình thực hiện xây dựng 2 giai đoạn ở bệnh viện.

Phía UBND tỉnh Đồng Nai cũng đang chỉ đạo các sở ngành liên quan cung cấp các hồ sơ cho phía C03 theo thẩm quyền.



Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

Trước đó, vào cuối tháng 4-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty AIC và các đơn vị liên quan.

Đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với: Phan Huy Anh Vũ, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (hiện là Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai), và các bị can khác.

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai khởi công xây dựng năm 2008 với 2 giai đoạn, thích ứng 2 khu chức năng công - tư kết hợp.

Giai đoạn 1 có 15 tầng, 41 khoa với quy mô 700 giường bệnh được đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước. Giai đoạn 2 có 19 tầng với 700 giường bệnh, tổng mức đầu tư trên 1.300 tỉ đồng theo phương thức xã hội hóa, xây dựng theo tiêu chuẩn bệnh viện cao cấp.

Tháng 4-2015, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ khánh thành, chính thức đưa vào hoạt động Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai với quy mô 1.400 giường bệnh, tổng mức đầu tư 3.300 tỉ đồng nằm trên đường Đồng Khởi, phường Tam Hòa, TP Biên Hòa.

Việc đưa bệnh viện vào hoạt động kỳ vọng chấm dứt tình trạng quá tải, nâng cao chất lượng y tế của tỉnh và trong khu vực.